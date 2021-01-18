В столице Чувашии вынесли приговор 23-летнему жителю Новочебоксарска, которого судили за \\"Применение насилия в отношении представителя власти\\". На скамью подсудимых молодой человек попал после того, как попытался избить министра здравоохранения республики.Все произошло днем 3 октября, когда злоумышленник подкараулил Степанова у дома правительства и напал на него. Нападавший успел нанести министру по руке и ноге не менее семи ударов гаечным ключом. Причиной нападения стало то, что ему не понравилось одно из официально озвученных решений, принятых министром здравоохранения Чувашии. Степанов защищался, выставив блок рукой, затем сам смог не только задержать злоумышленника и передал в руки сотрудников поста охраны.- По заключению судебно-медицинской экспертизы в результате противоправных действий нападавшего потерпевшему был причинен легкий вред здоровью, - сообщили в СУ СКР Чувашии.Мужчину приговорили к принудительным мерам медицинского характера - судебно-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, он не мог и в настоящее время не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического расстройства, представляет опасность как для себя, так и для окружающих.