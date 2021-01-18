По предварительным данным, в 2020 году процент живущего за чертой бедности населения Чувашии снизился до 17%. Тенденция по сокращению числа бедных жителей республики наблюдается вот уже четыре года - с 2017, когда оно опустилось до отметки в 18,8%. Об этом в понедельник, 18 января, на еженедельной планерке в правительстве региона сообщил глава местного Минэкономики Дмитрий Краснов.Ранее “Комсомолка” писала о том, что в прошлом году инфляция в Чувашии составила 5,3%. Основной рост цен произошел среди продовольственных товаров – на 7,5%. Непродовольственные товары, в свою очередь, подорожали на 5,1%.