В конце 2020 года в Чувашии резко выросли цены на некоторые социально-значимые продукты. Так, например, в 1,8 раз подорожал сахарных песок, в 1,4 раза - подсолнечное масло. В общем же по итогам прошедшего года уровень инфляции в республике составил 5,3%. Такую цифру сегодня, 18 декабря, на совещании в региональном правительстве назвал глава местного Минэкономразвития Дмитрий Краснов.Он заметил, что основной рост цен за последние 12 месяцев произошел среди продовольственных товаров – на 7,5%. Непродовольственные товары, в свою очередь, подорожали на 5,1%, а услуги - на 1,2%.