Ночью с 18 на 19 января у верующих христиане отметят Крещение Господня. Для крещенских купаний в Ульяновске организуют пять мест, погружаться в которые власти города, правда, не советуют из-за морозов и непростой эпидемиологической ситуации в регионе.Купели установлены в селе Арское и в деревне Погребы, проруби - на Свияге в районе Автомеханического техникума, в посёлках Белый Ключ и Ленинский. Все они оборудованы освещением, специальными коробами безопасности, мостками и удобными сходами в воду. Рядом будут дежурить спасатели, медики, правоохранители и народные дружинники.