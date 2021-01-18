Сильные морозы прошлой недели в Татарстане закончились снегопадами. Засыпало в том числе и Набережные Челны. Спецтранспорт там очищает дороги круглосуточно: в ночь выходят более 60 машин, днем - более 110. Из дворов же снег должны убирать управляющие компании (УК). Не все они хорошо с этим справляются. Так, местные власти раскритиковали сотрудников «Яшьлек-ФОН», «Альянс Жилсервис», «Ремжилстрой», «Бумажник» и «Электротехников».- Горожане достойны того, чтобы уборка была произведена надлежащим образом, поэтому тем компаниям, которые не справляются или не хотят убираться вовремя, приходится применять меры административного воздействия. С директорами проведена разъяснительная работа, мы требуем, чтобы обслуживаемые дома были убраны в положенные нормативные сроки, - заявил на еженедельной планерке первый замруководителя администрации города Илья Зуев.Мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев, в свою очередь, заметил, что не справляющиеся со снегом УК могут лишиться права управлять домами.