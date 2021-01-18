С понедельника, 18 января, у жителей Татарстана появилась возможность записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса препаратом “Спутник V”. На данный момент в Набережные Челны поступило 400 доз. Мэр города Наиль Магдеев заявил, что в скором времени подаст заявку на прививку.- Считайте, что я записался, - заявил он на еженедельном совещании в администрации татарстанского автограда.По последним данным, в Татарстане выявили 14 927 зараженных коронавирусом человек. За минувшие сутки инфекции подтвердилась в том числе у 11 жителей Набережных Челнов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВакцина от коронавируса «Спутник V» поступит еще в две поликлиники Набережных ЧелновСейчас горожане могут привиться в поликлиниках №6 и №7 (подробности)