В субботу, 16 января, в 15.48 спасателей вызвали в район санатория \\"Чувашия\\", который находится в поселке Сосновка. Там во время лыжной прогулки упала и сломала ногу отдыхающая. Женщина лежала в лесу, на берегу Волги, и самостоятельно выбраться к месту, где ее бы могли забрать медики, не могла.Спасатели Чувашской республиканской поисково-спасательной службы (ЧРПСС) на снегоходе \\"Тайга\\" сумели оперативно добраться до пострадавшей, эвакуировали ее и передали медикам, которые доставили пострадавшую в больницу, сообщили в ЧРПСС.