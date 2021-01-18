По данным на понедельник, 18 декабря, коронавирус выявили у 10 076 жителей Марий Эл, в том числе у 48 - за минувшие сутки. Большинство из них - 8 747 человека, выздоровели, а 140 - скончались. Два последних летальных случая инфекции были подтверждены накануне. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.В местных инфекционных стационарах продолжают находиться 949 человек. У 945 - пневмония, а у 363 - еще и подтвержденный коронавирус. В республиканском Минздраве отмечают, что 147 госпитализированных сейчас в тяжелом состоянии, а 802 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 27 больных, в кислородной поддержке нуждаются 415.