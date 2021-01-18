В Чувашии почти два месяца ежедневно подтверждаются новые случаи смерти больных коронавирусом. Если 24 ноября прошлого года их было 240, то к сегодняшнему дню это число достигло 725. Последние 13 летальных случаев инфекции в регионе зафиксировали за минувшие сутки. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.С начала пандемии в Чувашии провели более 443 тысяч тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 18 181 зараженного, в том числе 114 - накануне. Большинство из них - 16 336, уже выздоровели, но новые случаи инфекции также выявляются десятками ежесуточно.