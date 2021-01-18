Пожар в селе Аргаш Инзенского района Ульяновской области вспыхнул 17 января в 11.15. Загорелся бревенчатый дом на улице Садовой, в котором проживала 91-летняя пенсионерка.Возгорание заметили соседи, их привлек дым из окон ее дома, и они поспешили на помощь. Кто-то вызвал пожарных, другие вытащили из заполненного дымом помещения хозяйку. К сожалению, к этому моменту она уже скончалась. Приехавшие медики констатировали ее смерть.Еще до приезда пожарных соседи потушили тлеющий пол в доме женщины.- Общая площадь возгорания составила один квадратный метр, - сообщили в МЧС Ульяновской области. - Причины возникновения огня выясняются.