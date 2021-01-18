За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердились еще шесть смертей зараженных коронавирусом человек. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 521. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.С начала пандемии в регионе провели 577 884 тестов на коронавирус, обследовали 548 053 местных жителя. Исследования помогли выявить 40 844 больных, в том числе 246 - накануне. К сегодняшнему дню большинство из них - 37 519, выздоровели. Сейчас под медицинским наблюдением с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него находятся 11 886 человек.