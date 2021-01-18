За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 95 татарстанцев. Большинство из них - жители Казани (41). Остальные из Зеленодольского района (13), Набережных Челнов (11), Нижнекамского района (5), Высокогорского района (3), Спасского района (3), Бугульминского района (2), Дрожжановского района (2), Кайбицкого района (2), Кукморского района (2), Лаишевского района (2), Актанышского района (1), Альметьевского района (1), Арского района (1), Балтасинского района (1), Елабужского района (1), Муслюмовского района (1), Нурлатского района (1), Пестречинского района (1) и Сабинского района (1). Два случая завозные, 93 - контактные.Среди зараженных семь детей. Десяти людям от 18 до 30 лет, 28 - от 30 до 50 лет, 18 - от 50 до 60 лет, еще 18 - от 60 до 70 лет, восьми - от 70 до 80 лет, а шести - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 26 больным, 69 же были оставлены дома под медицинским наблюдением.С начала пандемии COVID-19 подхватили 14 927 местных жителей, 11 332 из которых уже выздоровели, а 225 - скончались.