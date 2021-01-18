За прошедший год в Казани родились 19 777 малышей, большая часть из которых - 52%, мальчики. Из общего числа первенцы составили 43%, вторые дети – 38%, третьи и последующие – 19%. К слову, количество рожденных третьих и последующих детей в городе за последние 11 лет увеличилось в 3 раза, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.В 2020 году самыми редкими именами для новорожденных стали Кави, Ноэль, Темир, Владмир, Фархан, Красава, Зулейха, Валенсия, Забава, Ханна и Юнона. Самыми популярными же именами последние восемь лет остаются Амир, Карим и Тимур для мальчиков и София, Ясмина и Амина для девочек.