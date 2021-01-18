На данный момент в Чувашию поступило более 4,2 тысячи доз вакцины от коронавируса “Спутник V”. По словам главы республики Олега Николаева, их слишком мало, чтобы он мог привиться сам. Потому, придется ждать до февраля. К тому времени и командировок будет меньше. Об этом глава официально заявил на своей странице в социальной сети.- Не хочется отобрать у кого-то возможность получить вакцину. Желающих привиться больше 10 тысяч на сегодняшний день. Очевидно, в этих условиях надо дать возможность привиться другим, - заметил Николаев.На сегодняшний день COVID-19 подхватили более 18 тысяч человек. Большинство из них - 16,2 тысячи, уже выздоровели, а 712 - скончались.