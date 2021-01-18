В Набережных Челнах уже началась подготовка проруби для купания верующих в Крещение Господня. Она расположится на реке Мелекеска напротив храма “Преподобного Серафима Саровского”. В городе также будут организованы два места для освещения воды: на территории родника “Боровецкий” возле Свято-Вознесенского Архиерейского подворья и родника на пляже на набережной Табеева. Об этом журналистам рассказал глава набережночелнинского инспекторского отделения “Центр ГИМС МЧС России по РТ” Абузар Нугуманов.Купель по всем правилам будет оборудована поручнями, лестницей для спуска в воду, спасательными жилетами, баграми и другими необходимыми средствами. Рядом с местом купания будет палатка, горячий чай и теплые пледы.Окунуться можно будет входить только по одному и с разрешения спасателей. Категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Дети смогут искупаться только в сопровождении родителей. После - всем необходимо надеть теплую одежду и выпить горячий чайОхрану общественного порядка обеспечат сотрудники полиции, ГИМС, спасатели, сотрудники администрации Комсомольского района.