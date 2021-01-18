Смертельная авария произошла 17 января в 21.00 на 78 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск«. По предварительным данным, 24-летний водитель легковушки ВАЗ-2114 на скорости не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовую фуру Mercedes-Benz Actros, которой управлял 51-летний мужчина. После столкновения грузовик съехал в кювет.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «четырнадцатой« от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.