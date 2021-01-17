В столице Татарстана в 13.12 в воскресенье, 17 января, произошел пожар в многоэтажке на улице Спартаковская в Вахитовском районе. По предварительным данным, загорелись вещи в квартире на втором этаже. Эвакуации жителей дома не проводили - дым не успел проникнуть в подъезд.Во время опроса очевидцев дознаватели Госпожнадзора установили, что еще до прибытия пожарных подразделений из горящей квартиры на втором этаже из окна балкона в сугроб выпрыгнула женщина с двухлетним мальчиком и 10-летняя девочка.Несовершеннолетних детей госпитализировали с диагнозом \\"отравление продуктами горения средней степени тяжести\\" в диагностический центр ДРКБ.Выяснилось, что пожар произошел на кухне и балконе, общая площадь пожара составила пять квадратных метров.- Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.