В воскресенье, 17 января, в республике зарегистрировано 10 новых случаев смертности среди заболевшего коронавирусной инфекцией населения. Таким образом в Чувашии от COVID-19 скончались уже 712 человек.Всего было выявлено 112 новых случая заражения, общее количество зараженных с момента начала пандемии достигло 16067 человек.Всего в Чувашии полностью излечились от новой опасной инфекции 16243 человека, из них только за последние сутки 89 человек.В республике сохраняются установлены дополнительные ограничения на международные перемещения.