Печальное сообщение пришло из российского оперативного штаба по борьбе с COVID-19. На 17 января в Татарстане зарегистрировано четыре новых смерти жителей республики от новой инфекции. Таким образом общее количество погибших в регионе достигло 229 человек.Всего на этот день зарегистрировано 93 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с момента начала пандемии таких случаев зарегистрировано 14832.В тоже время известно о 63 случаях полного выздоровления от COVID-19, и общее количество выздоровевших достигло 11263.