В ДРКБ республики продолжаются мероприятия по спасению жизни мальчика, который провел несколько ночных часов в неотапливаемом сарае. Все произошло в ночь на 13 января, когда в Алексеевскую ЦРБ были оставлены четырехлетняя девочка и ее годовалый брат. Девочка обморозила кисть руки, когда их пьяная мать уснула вместе с ней в сарае, ее брату пришлось тяжелее - женщина забыла его в сарае. Сама же вместе с дочкой перебралась в дом.Женщину арестовали, в отношении ее возбуждено уголовное дело по статье \\"Покушение на убийство двух несовершеннолетних\\". Выяснилось, что 22-летняя мать состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере.Сейчас оба ребенка находятся в реанимации. Состояние девочки - тяжелое. Состояние ее братика - крайне тяжелое. Сегодня, 17 января, у него день день рождения, ему исполняется один год.