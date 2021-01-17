По факту пожара с четырьмя погибшими в Верхнеуслонском районе возбуждено уголовное дело по статье \\"Причинение смерти по неосторожности\\".Напомним, сегодня, 17 января, утром произошло возгорание в дачном доме в селе Пятиборье Верхнеуслонского района республики. Приехавшие на вызов сотрудники МЧС Татарстана обнаружили мужчину, который позже скончался в салоне \\"скорой\\", позже обнаружили погибшими тела второго мужчины и двух мальчиков - девяти лет и 13-летний. По предварительным данным, семья использовала дом как дачный и посещала по выходным.Расследование уголовного дела взято на особый контроль в прокуратуре Татарстана.