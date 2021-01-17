Сегодня, 17 января, стало известно о том, что во время пожара 15 января в Казани попал в аварию. Пожар в доме на улице Лукина в Авиастроительном районе столицы республики начался в 22.27. Пожарный автомобиль Isuzu ПСЧ-5 выехал по сообщению о задымлении, в 22.30 автоцистерна с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами по улице Челюскина при повороте налево на улицу Максимова на \\"зеленый\\" сигнал светофора попала в занос, и врезался в установленный на перекрёстке дорожный знак и светофор.- ДТП произошло в тёмное время суток, состояние дорожного покрытия - заснеженное, гололёд. На проезжей части из-за неочищенного снега образовалась колея, что и привело к заносу автоцистерны, - сообщили в МЧС Татарстана. - Убедившись, что пострадавших нет, дорожные объекты повреждений не получили и функционируют в обычном режиме, пожарный автомобиль продолжил движение к месту вызова.Уже на месте пожара выяснилось, что в квартире произошло пригорание пищи.Во время происшествий пострадавших нет.