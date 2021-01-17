В пятницу, когда из-за выпавшего снега все автолюбители жаловались на автомобильные пробки в 8-9 баллов, в которых пришлось постоять вечером, жители микрорайона Азино оказались в Венеции - Мамадышский тракт оказался затоплен.Жители микрорайона рассказали, что произошел прорыв водопровода в районе автоцентра, и вода заполнила проезды и дворы. Автомобилям пришлось пробираться по глубоким лужам, рискуя зимой получит гидроудары. При этом все отметили, что примерно за неделю до этого провели ремонт трубы.