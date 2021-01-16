В эту субботу в Татарстане на дорогах с 18.30 вводится ограничение на движение междугородних автобусов, а также на трассе М-7 такси и грузовиков. Причина в погоде. Так, ожидается метель с существенным ухудшением видимости, сильный ветер до 17 м/с, а также образование на дорогах гололедицы и снежных заносов.- Советуем участникам дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по телефону 8 (843) 533 38 88, - призывают в МВД Татарстана.