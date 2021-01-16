В эту субботу Минздрав Татарстана подтвердил еще 4 смерти в республики от коронавируса. Так, жертвами инфекции стали 75-ти и 54-х летние мужчины, а также 80-ти и 73-х летние женщины.- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение регионального ведомства.Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане достигло 222. Напомним, что за последние сутки в республике было выявлено 98 новых случаев заражение COVID-19. В 27 из них больным понадобилась госпитализация, остальные были отправлен на лечение домой.Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус был выявлен у 14 735 человек. Из них уже выздоровели 11 200.