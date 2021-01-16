На республиканском совещании глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин заявил, что в планах на 2021 год возвести в регионе не менее 2 670 000 квадратных метров жилья. Уже, по словам министра, этот план исполнен на 3,9% (сдано 105 000 квадратных метров).Так, например, по программе соципотеки в Татарстане предварительно сформирована инвестпрограмма на строительство 161 дома на 5 159 квартир. На сегодня в эксплуатацию введено уже 6 домов.В свою очередь коммерческие застройщики в 2021 году должны сдать 164 дома, 7 из них уже построены. Остальные 40 домов находятся высокой степени готовности (70%-100%), 49 домов - в средней степени готовности (30%-70%), 68 домов - в низкой степени готовности (0%-30%).Что же касается строительства частных домов, то тут за год собираются сдать 8 330 объектов. Возведение 30 из них уже окончено.