Прокуратура Татарстана требует признать Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) экстремистской организацией.Поводом для этого стало неисполнение соблюдения федерального законодательства. Эксперты усмотрели в деятельности ВТОЦ призывы к разжиганию межнациональной розни. Они звучали на митингах, организованных Центром за последние несколько лет. В том числе речь идет и о призывах к населению не участвовать в выборах президента России.Также, по выводам экспертов, в уставе ВТОЦ есть признаки все того же экстремизма. Руководство Центра об этом предупреждали официальные органы, но документ так и не поменяли.