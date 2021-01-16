Команда «КАМАЗ Мастер» одержала победу в ралли «Дакар 2021». Татарстанские гонщики снова заняли первые три первых места. С этим достижением их телеграммой поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.-Примите мои искренние поздравления с новым триумфом команды «КАМАЗ-мастер» на международном ралли «Дакар». Вновь все три места на пьедестале почета занимают камазовцы – это подтверждение крепкого командного духа в коллективе, высокого качества камазовской техники и профессионализма каждого члена команды. Мы вами гордимся, так держать! – говориться в телеграмме главы республики. - Поздравляю экипаж Дмитрия Сотникова с первым «золотым бедуином». Отрадно видеть, как из года в год растут компетенции и опыт молодежи.Для Дмитрия Сотникова это первая победа в «Дакаре». Маршрут ралли был проложен по территории Саудовской Аравии. Стартовали гонщики 3 января в Джидде и финишировали 15 января на берегу Красного моря.Напомним, последний раз, когда камазовцы занимали все три призовых места, происходило в 2015 году.