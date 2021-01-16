Сегодня, 16 января, на республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение региональным Минцифры и Минздраву вести учет граждан, которые уже вакцинировались от коронавируса. По данным на 14 января, в республике таковых уже насчитывается 2 889 человек. Это медики, педагоги и социальные работники.- В феврале эта работа будет продолжаться, это вакцины «Спутник» и «Вектор», скоро появится и третья вакцина, - сказал Минниханов.Также глава республики отметил необходимость увеличить количество точек, где можно получить прививку от коронавируса. Сейчас вакцинироваться можно в 57 медучреждениях Татарстана.