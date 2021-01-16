В соцсетях появилось видео последствий массовой драки в центре Казани. По словам очевидцев, ночью около одного из баров на улице Профсоюзная группа молодых людей устроила массовую драку. Некоторые из них, судя по сделанной записи, пострадали и довольно приличное время лежали на снегу.Произошел конфликт где-то еще или в самом баре, пока неизвестно. Напомним, что точкам общепита в Татарстане из-за коронавирусных ограничений запрещено работать с 23.00 и до 6.00, если только речь не идет о готовке еды на вынос.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Казани автомобилисты устроили драку на морозеИнцидент заснял очевидец (подробности)