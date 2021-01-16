Утром 16 января, субботу, в единую дежурную диспетчерскую службу Набережных Челнов поступило сообщение о лежащем на льду реки Кама в Тукаевском районе Татарстана рыбака, который не подает признаков жизни.Было установлено, что речь идет о территории около городского пляжа «SunDale». На место выехала дежурная смена спасателей. Примерно в двух километрах от берега они обнаружили тело мужчины. Его на снегоходе доставили на сушу и передали бригаде «скорой помощи».- Документы у мужчины не обнаружены, личность мужчины и его причину смерти установят правоохранительные органы, - сообщили в МЧС Татарстана.