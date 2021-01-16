В Набережных Челнах мэр города Наиль Магдеев во время встречи с жителями 26 и 27 комплексов сообщил, что в своей платежке за коммуналку за декабрь, по сравнению с ноябрем, заметил превышение почти в 2,5 раза.Напомним, что не так давно жители татарстанского автограда от возмущения такого удорожания ЖКУ начали создавать в соцсетях создавать сообщества недовольных такой высокой платой. И это не единственный случай недовольства этим в Татарстане. Прокуратура республики уже проводит по данному факту проверку. Тем временем в Минстрое региона объяснили, большие платежки для населения погодой. В ноябре было не так холодно, как в декабре, поэтому тепла пришлось доставлять в квартиры больше. Отсюда и рост оплаты за отопление, а тарифы никто не менял.На это ссылается и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Но при этом он поручил городским чиновникам вместе с управляющими компаниями и расчетным центром, а также поставщиком тепла разобраться с каждой жалобой отдельно. По словам Магдеева, при рассмотрении подобной ситуации нужно подходить индивидуально. Если ошибка в начислении за коммуналку будет найдена, то должен будет сделан перерасчет или переплату зачислят за следующий месяц. А тем, кто с этим не согласится предложено обратится в суд.