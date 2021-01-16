Как сообщил сегодня, 16 января, Минздрав Татарстана, в республике за сутки было выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом. 6 из них являются завозными, а остальные 92 – контактные. При этом из числа выявленных зараженных только 27 пациентам понадобилась госпитализация.Также сообщается, что среди них имеется 9 несовершеннолетних. Больше всего зараженных по-прежнему фиксируется среди представителей возрастной категории от 30 до 50 лет. В этот раз речь идет 26 людях.Что же касается географии инфекции в Татарстане, то здесь все так же на первом месте Казань – 54 зараженных за сутки, и Набережные Челны – 21 зараженный.Отметим, что с начала пандемии в республике COVID-19 был выявлен у 14 735 человек. Из них на данный момент выздоровели уже 11 200, в том числе и 49 человек за минувшие сутки. Число летальных исходов инфекции в регионе в настоящий момент равно 218.