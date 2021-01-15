Сегодня, 15 января, около 11.30 в Буинском районе водитель легкового автомобиля «Лада» при выезде со второстепенной дороги не уступил грузовику «Скания». В результате чего фура протаранила легковушку. Водитель которой от полученных травм скончался на месте происшествия.Еще одна смертельная авария в эту пятницу произошла примерно в 15.30 на 6 километре автодороги «Чистополь – Нижнекамск – Кармалы». Там водитель автомобиля «Лада» выехал на встречку, где его занесло, и он врезался в другую «Ладу».В результате этого ДТП на месте от полученных травм скончался пассажир первого авто. Его попутчик выжил, но был госпитализирован. Сообщает МВД Татарстана.