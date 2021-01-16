По факту гибели 31-летней женщины возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Главным и единственным подозреваемым стал ее 33-летний муж.Как полагает, следствие 13 января у себя дома в Пестречинском районе Татарстана супруги вместе выпивали. При этом муж упрекнул жену в том, что та не закусывает и вообще злоупотребляет спиртным. После он попросил ее приготовить обед, а сам пошел выбрасывать мусор.Когда мужчина вернулся, то увидел, что супруга сидит на диване. Женщина попыталась встать, но упала на пол. Разозленный этим подозреваемый нанес супруге не менее трех ударов кулаком по телу и отнес ее на кровать.Спустя некоторое время он заметил, что жена не подает признаков жизни. Мужчина начал проводить реанимационные действия, одновременно попросив старшего сына вызвать «скорую». Несмотря на все это, женщина скончалась.- Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под с стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.