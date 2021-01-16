В столице Татарстана знаки «Остановка запрещена» с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор» установят на четной стороне улицы Минской – по ходу движения от проспекта Победы в сторону улицы Юлиуса Фучика.Остановку транспорта там ограничивают не только ради безопасности движения, но и для того, чтобы можно было проводить работы по надлежащему содержанию улично-дорожной сети. Сообщают в ГИБДД Казани.Там также напоминают, что в случае нарушения требований знака «Остановка запрещена», водителю грозит штраф в размере 1 500 рублей, а если он будет отсутствовать, то его машину еще и отправят на спецстоянку.