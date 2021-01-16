В ночь на 19 января в Татарстане к Крещению Господнему 2021 будут организованы 115 мест для традиционных купаний. 77 из них на открытых водоемах и 38 на родниках с купелями глубиной до 1,5 метров. Ожидается, что эти купели посетят более 25,8 тысячи человек. Больше всего людей – порядка 5 тысяч, должно собраться на озере у Раифского монастыря в Зеленодольском районе. Сообщает МЧС ТатарстанаЗа безопасностью в местах купаний будут следить не только спасатели, но и полицейские с медиками «скорой».- Все места на открытых водоемах будут осмотрены. Священнослужителям будут вручены акты осмотра с рекомендациями, на основании которых представители Русской Православной Церкви и Исполкомов районов примут согласованное решение о проведении крещенских купаний исходя из целесообразности и известят о сроках подразделения экстренных служб, - уточнили в МЧС Татарстана.Отмечается, что из-за профилактики коронавируса в очереди около купели необходимо соблюдать социальную дистанцию - от 1,5 до 2 метров.При этом запрещается купание детей без присмотра родителей или взрослых, нырять в воду прямо со льда, загрязнять и засорять купель, купаться пьяным, приводить с собой домашних животных и подъезжать к купели на машине.Адреса всех мест купаний на Крещение Господне 2021 в Татарстане можно узнать здесь.