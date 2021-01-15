Стало известно, что в 2020 году антикоррупционное онлайн-анкетирование прошли более 4 тысячи татарстанцев. Исследование помогло выявить, что 44,6% респондентов не собираются когда-либо давать взятки.Тех же, кто не против преступить закон (а это - каждый второй) на это чаще всего подталкивает желание добиться успеха или более качественного подхода со стороны должностного лица. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник информационно-аналитического отдела департамента социально-экономического мониторинга Минэкономики Татарстана Эльвира Юрасова.По ее словам, число местных жителей, побывавших в коррупционных ситуациях, с каждым годом стабильно сокращается. В 2019 году в таковые попадали лишь 8,6% респондентов.