15 января Минздрав Татарстана после проведенной патологоанатомической экспертизы подтвердил еще 4 смерти от коронавируса в республике. Все скончавшиеся от инфекции – женщины, в возрасте 84-х, 81-го, 65-ти и 52-х лет. Таким образом, число летальных исходов в Татарстане достигло 218.Напомним, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. 33 пациента были госпитализированы, остальные 63 лечатся на дому.Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 14 637 человек. 11 151 из них, в том числе 37 за минувшие сутки, выздоровел.