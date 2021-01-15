История с обморожением двух малолетних детей в селе Куркуль получила новое развитие. Помимо их матери под уголовную ответственность попали и местные чиновники.Так, дело по статье «халатность» было возбуждено по требованию прокуратуры, сотрудники которой проводят свою проверку.- Выяснилось, что семья на профилактических учетах не состояла. Ответственные сотрудники муниципальных органов власти, в том числе районной комиссии по делам несовершеннолетних, своевременно не выявили неблагополучие семьи, не приняли мер к защите прав детей и пресечению противоправных действий в отношении их со стороны матери, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.Сотрудники надзорного органа считают, что чиновники недобросовестно и небрежно отнеслись к своей работе. Отметим, что мать, арестованная по обвинению в покушении на убийство детей, находится на учете у нарколога и психотерапевта.Напомним, по версии следствия, пьяная женщина ночью в 30-градусный мороз сидела в холодном сарае, откуда в итоге перебралась в неотапливаемый дом с 4-летней дочерью, забыв при этом ее 1,5-годовалого брата. Сейчас дети с тяжелыми обморожениями находятся в больнице.