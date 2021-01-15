В столице Татарстана произошло ЧП - утром во время занятий по математике в средней школе Московского района из окна выпал школьник. Девятиклассник учебного заведения с углубленным изучением отдельных предметов, как рассказали собственные источники \\"Комсомолки\\" в правоохранительных органах, сломал позвоночник и был госпитализирован в ДРКБ.По словам источников \\"Комсомолки\\", все произошло во время урока. Школьники остались одни по каким-то причинам, и мальчик выпал из открытого окна, когда шутил с одноклассниками.На месте происшествия работают сотрудники полиции и прибыл прокурор района.- По факту инцидента проводится проверка. В рамках которой будет дана правовая оценка действиям администрации школы в части обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Набережных Челнах 14-летняя девочка выпала из окна школьного туалета и выжилаРешается вопрос о возбуждении уголовного дела (подробности)