Сегодня, 15 января, казанский хоккейный клуб “Ак Барс” сыграет с омским “Авангардом”. Игра в “Татнефть Арене” начнется в 19.00. Ранее татарстанцы завершили выезд победой над казахстанским “Барысом”. Теперь их ждет четыре матча на домашнем льду.Сейчас в списке травмированных у “Барсов” нападающие Виктор Тихонов и Александр Бурмистров. У “Авангарда”, в свою очередь, травмированы четыре игрока - защитники Вилле Покка и Дамир Шарипзянов, нападающие Арсений Грицюк и Егор Чинахов.Из последних 12 матчей казанцы уступили лишь в одном. Они могут обеспечить себе место в плей-офф, если не проиграют сегодня в основное время.