В Казани начались общественные обсуждения по проекту планировки и межевания нового жилого массива “Тихая Гавань”. Предполагается, что он расположится между поселками Самосырово и Вознесенское.Пока границами массива являются северная сторона первого поселка, неиспользуемые земли рекреационной ландшафтной зоны - с северо-восточной, восточной и юго-восточной сторон, поселок Вознесенское - с южной и юго-западной сторон, территория существующей индивидуальной жилой застройки по улице Мухамедьярова - с западной и северо-западной сторон. Обсуждения планировки нового жилмассива продлятся до 18 февраля.Отмечается, что “Тихая Гавань” будет иметь площадь 87,64 гектара, где расположится 541 участок под жилые дома.