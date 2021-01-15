Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО)по уровню зарплат. За первые десять месяцев 2020 года зарплата местных жителей составила более 38 тысяч рублей. Об этом журналистам сообщила глава республиканского Минтруда Эльмира Зарипова.Отметим, что 38 тысяч рублей - это на 4,9% больше, чем зарабатывали татарстанцы в среднем в 2019 году.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Татарстане число предложений о работе превысило число безработныхПервых - 45 тысяч, вторых - 37,9 тысячи (подробности)