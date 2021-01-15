За минувшие сутки в Марий Эл подтвердили еще одну смерть зараженного коронавирусом человека. С начала пандемии там зафиксировали уже 136 летальных случаев инфекции. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.Вирус в Марий Эл был подтвержден у 9 931 человека, 8 616 пациентов уже выздоровели. В инфекционных стационарах продолжают находиться 906 человек. У 901 - пневмония, а у 358 - еще и COVID-19.В региональном Минздраве замечают, что 138 госпитализированных - в тяжелом состоянии, 768 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 22 больных, в кислородной поддержке же нуждаются 409.