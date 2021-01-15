За минувшие сутки в Чувашии подтвердились еще 13 смертей зараженных коронавирусом людей. Таким образом, число летальных случае инфекции там достигло 690. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.С начала пандемии в республике провели 435 тысяч тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 17 846 зараженных, в том числе 105 - накануне. К этому дню большинство из них - 16 076 человек, выздоровели, но новые случаи заражения и смерти продолжают выявляться ежедневно.