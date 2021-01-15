За минувшие сутки коронавирус выявили еще у 96 жителей Татарстана. Большинство из них - казанцы (56 человек). После столицы республики на втором месте по количеству зараженных находятся Набережные Челны (11 человек), на третьем Рыбно-Слободской район (6 человек). Из выявленных за сутки случаев коронавируса шесть случаев завозные, 90 - контактные.Среди зараженных двое несовершеннолетних. Госпитализация потребовалась 33 инфицированным, 63 же были оставлены дома под меднаблюдением.С начала пандемии COVID-19 в Татарстане подтвердился у 14 637 человек. На данный момент 11 151 из них выздоровел, 214 - скончались.