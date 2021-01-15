Сотрудники Росгвардии Татарстана во время патрулирования в Зеленодольске получили сообщение, что в одном из общежитий ранен ножом 31-летний ранее судимый мужчина.На месте происшествия обнаружили и раненного, и злоумышленницу. Во время осмотра места происшествия выяснилось, что 33-летняя женщина находится в состоянии опьянения. Нетрезвыми были раненный и его приятель, который пытался до приезда медиков оказать ему первую помощь.Задержанная сообщила, что сосед по общежитию когда-то конфликтовал с ней. В этот вечер он, выпив, вспомнил старые претензии и пришел к ней разбираться. Он с ходу несколько раз ударил ее по лицу, в ответ получил удар ножом, сообщили в Росгвардии Татарстана.