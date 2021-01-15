Ночной пожар в Менделеевске вспыхнул 15 января. Загорелась квартира в на четвертом этаже на улице Пушкина. Едкий дым стал проникать в другие квартиры. Приехавшие на место ЧП спасатели сумели вывести из зоны сильного задымления шестерых жителей подъезда - четверых взрослых и двух детей.С огнем удалось справиться уже через 15 минут.- Общая площадь возгорания составила семь квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Во время пожара пострадала 33-летняя женщина, хозяйка квартиры. Ее с диагнозом \\"отравление продуктами горения, термический ожог второй степени обеих предплечий, правой кисти. Ожог дыхательных путей\\", госпитализировали. Выяснилось, что пожар начался из-за ее курения в посели в состоянии алкогольного опьянения.