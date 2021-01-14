В этот четверг, 14 января. Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще 4 смерти от коронавируса. Очередными жертвами стали 78-ми, 74-х, 73-х и 81-летние женщины.Причины их смерти были определены в по итогам патологоанатомической экспертизы. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане стало равно 214.Напомним, что за прошедшие сутки в республики COVID-19 был выявлен еще у 92 человек. 30 больным понадобилась госпитализация, а 62 были отправлены лечится на дому. Всего с начала пандемии в регионе короноавирус был выявлен у 14 541 человека, из которых на данный момент выздоровели 11 114.